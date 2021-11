[비트코인 지금] 세계 곳곳서 들어오는 압박…7000만원대로 하락

IMF "비트코인 법정화폐 도입한 엘살바도르, 상당한 위험 초래할 수도"

인도 정부, 비트코인 및 이더리움 거래 금지 법안 상정 예정

[아시아경제 공병선 기자] 대표 가상화폐(암호화폐) 비트코인이 7000만원대로 하락했다. 국제통화기금(IMF)을 비롯해 인도 정부 등 세계 곳곳서 가상화폐를 압박한 것이 악영향을 미친 것으로 풀이된다.

국내 가상화폐 거래소 업비트에 따르면 24일 오후 3시19분 기준 비트코인은 전일 대비 1.75% 하락한 7054만원을 기록했다. 전날 7000만원선을 하회한 후 7220만원까지 반등했지만 다시 부진한 모습이다. 이날 오전 11시45분 7026만원까지 떨어지기도 했다.

IMF는 비트코인을 법정화폐로 채택한 중남미 국가 엘살바도르에 부정적 의견을 표명했다. 22일(현지시간) 주요 외신에 따르면 IMF는 이날 엘살바도르를 방문한 후 낸 보고서를 통해 “비트코인의 변동성을 고려할 때 비트코인을 법정화폐로 사용하는 것은 소비자 보호와 재정건전성 및 안정성 측면에서 상당한 위험을 초래할 수 있다”며 “재정 우발부채가 발생할 수도 있다”고 지적했다. 우발부채란 당장은 부채로 인식하지 않지만 자원의 유출이 예상될 때 발생하는 잠재적 부채를 의미한다.

앞서 IMF는 엘살바도르가 비트코인을 법정화폐로 고려하던 때부터 우려를 보였다. 지난 6월10일 제리 라이스 IMF 대변인은 “비트코인을 법정화폐로 채택하는 것은 매우 신중히 분석해야 할 문제”라며 “많은 거시경제적, 재정적, 법적 문제를 야기할 수 있다”고 말했다.

그럼에도 엘살바도르는 비트코인 관련 인프라 조성에 더욱 집중하고 있다. 지난 20일 미 경제매체 블룸버그에 따르면 나이브 부켈레 엘살바도르 대통령은 엘살바도르 미사타에서 열린 비트코인 컨퍼런스에서 “비트코인 도시를 건설하겠다”며 “도시 내에선 10%의 부가가치세를 제외하곤 재산세, 소득세 모두 부과하지 않을 것”이라고 선언했다. 엘살바도르 정부는 비트코인 사용을 촉진하기 위해 국민 1인당 30달러(약 3만5595원) 상당의 비트코인도 지급한 바 있다.

인도도 가상화폐 시장 압박에 나섰다. 23일 가상화폐 전문매체 코인데스크에 따르면 인도 정부는 오는 29일 동계 의회에서 일부 가상화폐를 제외한 모든 가상화폐의 거래를 제한하는 법안을 상정키로 했다. 법안이 통과된다면 비트코인과 이더리움 등 대표 가상화폐 모두 거래가 금지되지만 인도 정부에서 발행하는 중앙디지털화폐(CBDC)는 거래할 수 있다. 지난 6월 인도중앙은행은 올해 안에 CBDC를 도입하겠다고 밝힌 바 있다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr