코로나19 확진 임신부 사산, 태아도 양성…국내 첫 사례

[아시아경제 서소정 기자] 국내에서 사산된 태아에서 코로나19 양성 반응이 나타난 첫 사례가 발생했다.

질병관리청은 24일 백브리핑에서 "산모가 확진된 이후 조기 출산하면서 사산한 사례"라며 "사망한 태아에서 코로나19 양성 반응이 나왔다"고 밝혔다.

방대본은 이날 0시 기준 신규 확진자가 4116명, 사망자가 35명이라고 발표했으나 사망한 태아가 출생신고 전인 상태였다는 점을 고려해 이번 사례를 코로나19 확진 통계에서 배제하기로 하고 각 수치를 4115명, 34명으로 정정했다.

방대본에 따르면 산모는 임신 24주이던 지난 18일 코로나19에 확진됐고, 사산은 지난 22일 최종 확인됐다. 산모는 코로나19 백신을 접종하지 않은 것으로 확인됐다.

방대본은 "사산된 태아에서 코로나19 양성이 확인된 것이고, 코로나19의 영향력은 현재 측정이 쉽지 않다"며 "전문가의 종합적인 평가가 필요하며, 드문 사례이기 때문에 평가가 어려울 것으로 보인다"고 말했다.

이어 "해외에서도 코로나19 양성 판정을 받은 산모의 태아가 양성이고 사산된 유사 사례가 있는 것으로 보고된다"면서 "발생 지역은 서울이고, 현재 산모의 상태는 위중하지 않은 것으로 알고 있으나 개인정보이기 때문에 구체적인 내용을 상세히 공개하기는 어려운 부분이 있다"고 덧붙였다.

