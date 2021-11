광주 남부소방서, 남구119안전교육센터 본격 운영

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주 남부소방서(서장 이정자)는 24일 봉선동에 위치한 남구119안전교육센터에서 개관식을 가지고 본격 운영에 들어간다고 밝혔다.

이날 개관식은 남부소방서장 등 30여 명이 참석한 가운데 테이프 커팅, 기념 촬영, 청사 순시 등으로 진행되었으며 시민의 안전의식 향상을 위해 최상의 교육 서비스를 제공하겠다고 다짐했다.

‘남구119안전교육센터’는 총 연면적이 607.39㎡, 지상 4층으로 소방안전교육의 기본인 소화설비, 완강기, 화재탈출, 응급처치 4개 분야 통합체험 프로그램과 대한심폐소생협회 ‘일반인 심폐소생술 심화과정’, 어린이 이용시설 종사자 안전교육 프로그램으로 구성되어 있으며 접수는 광주광역시 홈페이지 바로예약시스템을 통해 접수하면 된다.

이정자 서장은 “이번에 개관하게 된 남구119안전교육센터의 다양한 체험 프로그램 등을 통해 안전한 광주시를 만들어 나갈 수 있도록 많은 관심과 이용을 바란다”라고 말했다.

