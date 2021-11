중국 이어 인도도 민간 가상화폐 금지 추진

[아시아경제 조현의 기자] 인도 정부가 민간 가상화폐 거래를 금지하는 법안을 마련했다. 중국에 이어 가상화폐 전면 규제에 나선 두 번째 국가가 될 전망이다.

24일 현지 언론과 외신 등에 따르면 인도 정부는 전날 민간 가상화폐 금지와 정부 공식 디지털화폐 도입 등을 골자로 한 법안 내용을 공개했다. 비트코인, 이더리움 등 모든 민간 가상화폐의 유통을 금지하는 이 법안은 오는 29일부터 열리는 의회 겨울철 회기에 상정된다.

인도는 대신 중앙은행인 인도준비은행(RBI)이 발행하는 공식 디지털화폐(CBDC)의 사용을 장려할 예정이다. CBDC는 오는 12월 출시를 앞둔 상태다.

인도 정부는 그간 가상화폐가 돈세탁, 마약 거래 등 각종 범죄에 악용될 수 있다는 점을 우려해왔다. 나렌드라 모디 인도 총리는 지난 18일 "가상화폐가 젊은이를 망칠 수 있다"며 가상화폐의 유해성을 공개적으로 경고하기도 했다.

인도에서 가상화폐를 보유한 이들은 최대 1억명 이상으로 추산된다. 블록체인 분석업체인 체인어낼러시스에 따르면 인도의 가상화폐 시장 규모는 지난 5월 기준 66억달러(약 7조8000억원. 5월 기준)로, 지난해 4월 9억2300만달러(약 1조1000억원) 대비 7배 이상 성장했다.

