전주시, 도심 녹지대 산책로 보행환경 개선

강변로 완충녹지 등 4개소 대상…아름답고 쾌적하게 정비

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전주시는 도심 녹지를 확충하고 아름답고 쾌적한 보행환경을 제공하기 위해 다음달 중순까지 강변로 완충녹지 등 4개소에서 ‘도심 녹지대 산책로 보행환경 개선사업’을 추진한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 이용이 불편했던 산책로를 안전하게 개선하고 기존 녹지대에 관목과 초화류 8400여 본을 식재하는 것으로, △강변로 완충녹지 △혁신도시 보행자전용도로 △삼천동 장승배기로 완충녹지 △평화동 골드클래스2차 부근 경관녹지 등에서 추진된다.

배수시설이 설치되지 않아 통행에 불편을 주고 있는 강변로 완충녹지 산책로의 경우에는 배수로가 신규 설치되며, 혁신도시 보행자전용도로에는 철쭉 2200주가 식재된다.

또한 삼천동 장승배기로 완충녹지에는 데크와 벤치 등 노후 시설물이 정비되며, 조팝나무 2700여 주가 심어진다.

이밖에 평화동 골드클래스2차 부근 경관녹지에는 꽃무릇 등 3500주가 식재되며, 인근 산책로 300m 구간도 정비된다.

시 산림녹지과 관계자는 “최근 시민들의 건강과 환경에 대한 수요 증가로 도심 녹지를 많이 찾고 있는 만큼 산책로 정비 및 식재사업에 힘쓰고 있다”며 “식재 후에도 원활한 생육환경을 조성할 수 있도록 사후 녹지시설물 유지관리에도 만전을 다할 것”이라고 말했다.

전주=호남취재본부 김한호 기자 stonepeak@asiae.co.kr