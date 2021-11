게임빌, 블록체인 생태계 구축 광폭 행보…'제나애드' 인수·편입

[아시아경제 강나훔 기자] 게임빌은 가상화폐 플랫폼 전문 기업인 ‘제나애드’를 인수해 개발 부서로 편입했다고 24일 밝혔다.

제나애드는 블록체인 거래소 구축과 디지털 광고 블록체인 기반 리워드 시스템 개발 등의 경험을 보유하고 있다. 게임빌은 이러한 블록체인 기술 노하우를 통해 대체불가능토큰(NFT) 거래소의 전자지갑과 스마트 컨트랙트(Smart Contract) 기술을 완성하는 한편, 블록체인 게임 플랫폼 하이브(HIVE)에 블록체인 기반 광고 솔루션을 접목, 시너지를 창출한다는 계획이다.

게임빌은 아울러 독자적인 글로벌 블록체인 생태계 구축을 위한 대대적인 조직 개편도 단행했다. 게임제작본부는 블록체인 게임 개발 및 블록체인 생태계 조성에 최적화한 조직으로 재편했다.

블록체인 게임 제작과 토큰 시스템(C2X)을 구축하는 제작실 외에 경제운용실이 신설됐다. 이 부서는 블록체인 경제를 설계하고 안정적으로 유지하는 업무를 담당한다.

‘하이브’는 고도화를 통해 글로벌 게임 회사들의 블록체인 게임 개발 환경을 향상시키고, 편리한 NFT 거래 환경을 지원할 수 있는 플랫폼으로 업그레이드된다.

자회사 게임빌컴투스플랫폼 산하에는 분야별로 전문화된 블록체인 개발 조직이 편성돼 NFT 거래소 구축에 속도를 높인다. 게임빌의 NFT 거래소는 돈 버는 게임(Play to Earn·P2E)에 필요한 거래 인프라를 비롯해 K팝 아티스트들의 공연 영상과 화보 등을 거래할 수 있도록 내년 1분기 중에 오픈할 예정이다.

내년 1분기부터는 블록체인 게임들에 ‘하이브’ 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 적용해 글로벌 시장에 출시한다. 게임빌이 자체 개발한 수집형 RPG, ‘크로매틱소울: AFK 레이드’를 시작으로 최소 10여 종의 게임이 준비중이다.

특히 컴투스의 글로벌 히트 지식재산(IP)인 서머너즈워 세계관 기반의 MMORPG, ‘서머너즈워: 크로니클’도 블록체인 게임으로 출시할 계획이다.

