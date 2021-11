치사율 높은 '화물차 교통사고' 11월에 최다…"안전운전 필수"

도로교통공단, 최근 5년치 분석

하루 평균 84건 사고·2.5명 사망

[아시아경제 이관주 기자] 11월에 화물차 교통사고가 가장 많이 발생한 것으로 나타나 운전자들의 각별한 주의가 요구된다.

도로교통공단은 최근 5년간(2016~2020년) 월별 화물차 교통사고 특성을 분석한 결과 이같이 확인됐다고 24일 밝혔다. 11월 하루 평균 화물차 교통사고 건수는 84건으로 평상시(74건)보다 13.5% 더 발생했다.

특히 화물차 교통사고의 치사율(교통사고 100건당 사망자 수)은 3.1명으로 전체 사고 치사율(1.7명)보다 2배 가까이 높았다. 연중 화물차 교통사고가 가장 자주 일어난 시간대는 오후 4시~6시, 오전 10시~12시 사이였다.

공단은 화물차 안전수칙 7가지로 ▲과속 및 신호위반 금지 ▲차량 간 안전거리 필수 확보 ▲음주운전·과로운전 금지 ▲장시간 운전 시 2시간마다 휴식 ▲운전 중 휴대전화 사용 금지 ▲비나 눈이 올 때는 급브레이크 조작을 피하고 감속운전 ▲화물이 떨어지지 않도록 확실하게 고정할 것 등을 당부했다.

공단 관계자는 "화물차 교통사고는 대형 사고로 이어질 우려가 크므로 반드시 교통법규를 준수하며 운전하길 당부드린다"라며 "11월은 화물차 교통사고가 늘어나는 달인 만큼 평소보다 더욱 주의를 기울이고, 교통사고에 취약한 시간대를 유념해 본인은 물론 타인의 안전을 지키길 바란다"고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr