여수해경, 함정 해상종합훈련서 1·2위 모두 차지

[여수=아시아경제 호남취재본부 심경택 기자] 전남 여수해양경찰서는 “해양사고 전문화 대응 능력 강화를 위해 실시한 해상종합훈련에서 서해지방해양경찰청 소속 경비함정 60척 가운데 중형함정 분야 1위와 소형함정 분야 2위를 모두 차지했다”고 24일 밝혔다.

여수해양경찰서에 따르면 지난 8월 30일부터 10월 21일까지 서해지방해양경찰청 주관으로 실시한 하반기 해상종합훈련에 5개 경찰서(여수, 군산, 부안, 목포, 완도) 소속 경비함정 60척 63팀이 훈련에 참여해 평가가 진행됐다.

여수해양경찰서 소속 경비함정 14척이 훈련평가를 받아 서해지방해양경찰청 소속 경비함정 60척 중에서 250톤급 이상의 중형함정 분야에서 508함정이 1위를 차지하고 250톤 미만 소형함정 분야에서 P-08정과 P-76정이 공동 2위를 차지했다.

이번 함정 해상종합훈련은 현장 중심의 훈련으로 ▲인명구조와 해상수색 ▲선내 진입 및 탈출유도 ▲타선소화 ▲해양오염사고 대응 ▲종합상황문제 해결 등으로 총 7개 분야 11개 훈련종목으로 실전과 같은 훈련이 진행됐다.

여수해경 관계자는 “함정 승조원의 단합된 팀워크와 꾸준한 훈련으로 일궈낸 성과라” 며, “현장에 강한 해양경찰 기본 토대 마련을 위해 지속적인 교육·훈련을 통해 소중한 국민의 생명과 재산을 지키는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

