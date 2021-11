하나은행, '아이부자 앱' 라이브방송 진행

[아시아경제 성기호 기자] 하나은행은 Z세대에게 건강한 금융습관을 길러주는 체험형 금융플랫폼 '아이부자 앱'을 주제로 하는 라이브방송을 11번가의 라이브커머스 플랫폼 ‘라이브11(Live11)'을 통해 진행한다고 24일 밝혔다.

24일 12시 정오부터 오후 1시까지 진행되는 '아이부자 앱' 라이브방송은 Z세대는 물론 이들을 자녀로 둔 부모님들을 위해 준비됐다. 어린 시절부터 익히는 금융습관의 중요성을 알고는 있지만 실제 실천하기에는 막막한 금융교육에 대한 비법이 1시간의 라이브방송에서 공개된다.

특히, 이날 라이브방송은 '아이부자 앱' 모델인 Z세대 배우 김강훈이 라이브방송에 출연해 '아이부자 앱'과 '아이부자 카드'를 직접 사용한 자신의 즐거웠던 경험담을 생생하게 전하며 '아이부자 앱'을 통한 금융교육의 효과를 알릴 예정이다.

라이브방송 시청자를 위한 다양한 경품도 제공한다. 라이브방송이 시작되는 정오 12시부터 라이브방송 종료 후 오후 2시까지 '아이부자 앱'을 최초로 가입한 부모회원 전원에게 ▲스타벅스 아메리카노 기프티콘을, 라이브방송 중 깜짝퀴즈 댓글 이벤트 당첨자에게는 ▲금융교육 도서 20권, ▲손흥민 친필 사인 축구공을 경품으로 증정한다.

하나은행 관계자는 “이번 라이브방송을 통해 자녀 회원들이 용돈을 스스로 관리하는 법을 배우고, 「아이부자 앱」의 재밌고 다양한 기능을 통해 부모와 자녀 간 소통이 더욱 많아지길 기대한다”며, “앞으로도 라이브방송과 같은 새로운 채널을 통해 다양한 금융 상품·서비스를 손님들께 소개하고 소통할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

성기호 기자 kihoyeyo@asiae.co.kr