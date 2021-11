서울모빌리티쇼 "26일부터, 파주·고양·서울 동시 개최"

[아시아경제 이창환 기자] 서울모빌리티쇼 조직위원회는 경기도 고양시 킨텍스와 더불어 파주, 서울에서 오는 26일 '2021서울모빌리티쇼'를 동기 개최한다고 24일 밝혔다.

먼저 메인 전시장인 킨텍스 제2전시장에서는 기아, 마세라티, 메르세데스-벤츠, 미니, BMW, 아우디, 이스즈. 제네시스. 포르쉐, 현대차 등 완성차 브랜드 10곳과 전 세계 6개국 100개 기업, 기관이 참여하는 전시행사가 26일부터 다음달 5일까지 총 10일간 진행된다.

전시 기간 중 기아, 아우디, 제네시스 3개 브랜드의 신차와 전기차를 직접 탑승해 체험할 수 있는 ‘모빌리티 시승행사’가 진행된다. 신청은 각 브랜드 홈페이지 및 현장에서 선착순으로 접수하면 된다.

현대모비스는 전시기간 중 오전과 오후 초등학생을 대상으로 키트를 활용해 미래 모빌리티 기술을 직접 만들어보고 체험해볼 수 있는 ‘주니어공학교실’도 운영할 계획이다.

킨텍스 제2전시장 잔디밭에서는 모닥불 축제가 진행된다. 라이브 재즈 공연과 대형 모닥불, 캠핑 텐트, 바비큐, 푸드트럭 등이 준비되어 있어 관람객의 오감을 만족시킬 예정이라고 주최 측은 설명했다.

파주에서는 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛과 함께 관람객들을 위한 팝업 부스와 특별 이벤트가 진행된다. 팝업 부스에는 킨텍스에서는 만나볼 수 없는 지프(Jeep)가 참여해, 관람객들의 아쉬움을 해소해줄 예정이다.

서울에서는 동대문구에 위치한 장안평자동차산업종합정보센터(이하 JAC)에서 다채로운 기획전시와 체험행사를 추진한다. JAC 1층에는 블루샤크, 코코넛사일로, 갓차 등 모빌리티 기업 6곳이 참여해 전시부스를 꾸릴 계획이다. 대형스크린을 통해 킨텍스에서 진행되는 서울모빌리티쇼의 현장을 감상할 수 있다.

조직위 관계자는 “킨텍스와 서울, 파주에서 서울모빌리티쇼 동시 개최를 통해 많은 시민들이 10일간의 자동차 축제를 함께 경험할 수 있는 기회가 되길 바란다”며 “향후 모빌리티쇼에는 지역의 주요거점과 연계한 다양한 볼거리와 즐길거리를 더욱 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

