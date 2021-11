세븐일레븐, 연말 홈파티 상품 판매…“케이크부터 밀키트까지”

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 연말 시즌을 맞아 크리스마스 케이크, 밀키트 등 다양한 연말 홈파티 상품을 선보인다고 24일 밝혔다.

크리스마스 케이크로는 홍대 대표 커스텀 케이크 전문점 터틀힙과 무직타이거 캐릭터와 협업한 프리미엄 수제 케이크 터틀힙 뚱랑이 크리스마스 에디션을 선보인다. 또한 수제 케이크 전문 브랜드 루시카토의 촉촉한 레인보우·티라미수와 매일유업과 협업한 케이크 4종 등을 준비했다.

홈파티용 밀키트 상품으로는 쟈키쟈키 돈마호크 스테이크, 야채타임샐러드파스타 등 4종을 판매한다. 홈파티 용품으로는 LED눈사람, 파스텔트리 등을 선보인다.

세븐일레븐 관계자는 “올해에도 홈파티 트렌드가 계속될 것으로 예상되는 가운데 간편하게 즐길 수 있는 파티용 먹거리를 다양하게 준비했다”며 “크리스마스와 연말을 앞두고 가까운 편의점에서 홈파티에 필요한 다양한 상품들을 구매하시길 바란다”고 말했다.

