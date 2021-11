한-코스타리카 무역·투자 포럼 개최…경제협력 방안 모색

[세종=아시아경제 권해영 기자] 한국과 코스타리카 경제인들이 만나 무역, 투자 협력 방안을 모색했다.

24일 산업통상자원부에 따르면 카를로스 알바라도 케사다 코스타리카 대통령의 국빈 방문을 계기로 이날 서울 힐튼호텔에서 '한-코스타리카 무역·투자 포럼'이 개최됐다. 코스타리카에서는 알바라도 대통령, 발렌시아노 대외무역부 장관, 솔라노 외교부 장관 등 정부와 기업인 15명, 한국측에서는 문승욱 산업부 장관, 구자열 무역협회 회장 등 정부와 기업인 75명이 참석했다.

이날 행사에서는 코스타리카 대통령의 기조연설, 산업부 장관 축사, 한국무역협회 회장 개회사에 이어 양측이 한-코스타리카 협력 유망 산업 및 진출방안 등을 논의했다. 무역협회와 대외통상진흥청 간 '한-코 무역투자 협력 양해각서(MOU)' 서명식을 갖고, 양국간 경제협력도 강화하기로 했다.

문승욱 장관은 축사를 통해 "올해 3월 코스타리카를 포함한 중미 5개국이 참여하는 한-중미 FTA가 전체 발효됨으로써 양국 및 한-중미 지역 간 경제협력 기반이 공고화됐다"며 "이런 경제협력을 기반으로 디지털전환, 기후변화 대응, 인프라 구축 등 중미 지역의 팬데믹 이후 경제회복에 한국 기업들이 다양한 사업 분야에 걸쳐 참여할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

아울러 문 장관은 한-코스타리카 간 경제협력 확대 방향으로 ▲한-중미 FTA 활용률 제고를 통한 교역 확대 ▲수소 등 청정에너지 ▲인프라 건설 분야로의 협력 ▲양국 간 코로나19 위기 극복을 위한 긴밀한 보건·의료 협력으로 경제활성화 및 무역, 투자의 확대·발전을 제시했다.

