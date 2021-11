'1000만명 가입' 알뜰폰, 갤Z플립3 등 푸짐한 경품

11월24~12월31일까지 이벤트

[아시아경제 김봉수 기자] 과학기술정보통신부 우정사업본부는 알뜰폰 가입자 1000만명 달성을 기념해 24일부터 다음달 31일까지 38일간 이벤트 전용 요금제 판매, 최신 경품 제공 등 이벤트를 실시한다.

우정사업본부는 2013년 9월부터 우체국 창구에서 알뜰폰 판매를 시작해 중소 알뜰폰 업체의 판로지원 및 알뜰폰 가입자 1000만명 달성에 일조했다.

이벤트기간 동안 출시하는 11개 우체국 알뜰폰 이벤트 전용 요금제는 음성, 데이터 등 사용량에 따라 기본료가 1100원부터 20900원까지 다양하고 요금제에 따라 최대 1년간 기본료 할인을 받을 수 있다.

우체국 알뜰폰 신규 가입고객을 대상으로 추첨을 통해 갤럭시 Z플립3(11명), 갤럭시 버즈2(33명), 신세계 모바일상품권 1만원권(330명) 등 총 374명에게 푸짐한 경품도 준다.

우체국 알뜰폰은 전국 1500여개 알뜰폰 판매 우체국과 인터넷우체국 및 우체국 앱 등에서 가입할 수 있다. 판매하는 알뜰폰 상품은 총 109종으로 데이터 무제한 상품 등 다양한 요금제를 제공하고 있다.

