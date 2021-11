[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 23일 오전 8시 양천구청 1층 로비에서 열린 2022 희망온돌 ‘따뜻한 겨울나기’ 사랑의 온도탑 제막식에 참여했다.

‘따뜻한 겨울나기’ 모금은 매년 주민 모금 참여도를 온도계로 시각화하는 사랑의 온도탑을 설치해 주민들이 부담 없이 즐겁게 모금에 참여할 수 있는 환경을 조성하여 기부 문화 확산에 기여하고 있다.

아울러, 이날 김 구청장은 양천구 ‘나눔명사’ 1호로서 대표로 기부에 참여, 주요 인사들과 함께 사랑의 온도탑을 제막했다.

