"634일 만에 외국인 단체 여행 깃발" 롯데면세점 "싱가포르 관광객, 명동본점 방문"

22일 오후 롯데면세점 명동본점에서 면세쇼핑

코로나19 이후 약 2년 만

[아시아경제 김유리 기자] 롯데면세점은 코로나19 이후 약 2년 만에 첫 외국인 단체 관광객이 방문했다고 23일 밝혔다.

한국-싱가포르 여행안전권역 시행에 따라 지난 16일 한국을 방문한 싱가포르 단체 10여명으로, 22일 오후 서울 중구 롯데면세점 명동본점에 방문해 1시간여 면세쇼핑을 즐겼다. 이들은 7박8일 동안 춘천 남이섬, 부산 해운대, 안동 하회마을 등 한국 주요 명소를 관광한 후 23일 오후 싱가포르로 귀국할 예정이다.

롯데면세점 관계자는 "소규모 그룹이지만 코로나19 이후 롯데면세점을 방문한 첫 외국인 단체 고객이라 상징성이 크다"며 "외국인 관광객이 늘어날 것을 대비해 차근차근 준비하고 있다. 동시에 고객들이 안전한 환경에서 쇼핑할 수 있도록 방역에도 신경 쓰고 있다"고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr