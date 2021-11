수은·수소융합얼라이언스·무보, 수소산업 육성 위한 업무협약

3자간 업무협약 체결

향후 10년간 수소 등 신재생에너지 분야에 21조원 지원

[아시아경제 박선미 기자] 한국수출입은행, 수소융합얼라이언스, 한국무역보험공사가 22일 ‘수소산업 발전 및 육성을 위한 3자간 업무협약’을 체결했다.

방문규 수은 행장과 문재도 수소융합얼라이언스 회장, 이인호 무보 사장은 이날 오전 무보 본사에서 만나 ▲국내외 수소 사업발굴 ▲맞춤형 금융·비금융 서비스 지원을 위한 상호협력 ▲정보 공유 등을 주요내용으로 한 업무협약서에 서명했다.

3개 기관은 이번 업무협약을 계기로 향후 글로벌 수소생산 및 공급 인프라 구축 등 수소 신시장 개척사업을 공동 지원할 예정이다. 특히 우리 기업의 성공적인 해외 수소 사업 진출을 위해 수은과 무보가 공동으로 금융을 제공하는 등 이번 업무협약의 이행을 통해 수소 기업의 글로벌화에 적극 동참할 예정이다.

수은 방 행장은 “이번 3개기관의 업무협약이 국내 수소기업의 해외진출에 초석이 될 것으로 기대한다”면서 “향후 수소 분야 해외 사업을 적극 지원해 우리 기업의 글로벌 신재생에너지산업 경쟁력을 한층 끌어올리겠다”고 말했다.

한편 수은은 K-뉴딜 글로벌화 촉진을 위해 향후 10년간 신재생에너지·2차전지 등 그린뉴딜산업에는 60조원을, 수소·태양광·풍력 등 신재생에너지 분야에는 21조4000억원을 공급할 방침이다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr