박근혜 전 대통령, 삼성서울병원 입원…"신병 치료에 집중"

[아시아경제 김형민 기자] 서울구치소에 수감 중인 박근혜 전 대통령(69)이 22일 서울 강남구 삼성서울병원에 입원해 치료를 받고 있다. 외부 병원 입원은 올해로 3번째다.

법무부는 이날 "(박 전 대통령이) 입원 기간에 병원 측 의료진의 소견에 따라 신병 치료에 집중할 예정이며 퇴원 일정은 미정"이라고 이날 밝혔다.

앞서 박 전 대통령은 올해 초 코로나19 밀접 접촉자로 분류돼 같은 병원에 입원했다가 음성판정을 받고 20일간 치료받았다. 이어 지난 7월에는 어깨 부위 수술 경과 관찰 및 허리통증 치료를 위해 서울성모병원에 한 달간 입원했다.

법무부 관계자는 기존에 치료를 받던 성모병원이 아닌 삼성서울병원에 입원한 이유에 대해 "주치의와 환자분의 합의로 병원을 옮긴 것"이라며 "구체적인 질병명 등은 개인정보라 공개할 수 없다"고 설명했다.

박 전 대통령은 국정농단과 국가정보원 특수활동비 상납 등의 혐의로 지난 1월 대법원에서 징역 20년에 벌금 180억원, 추징금 35억원이 확정됐다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr