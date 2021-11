인천 송도에 국내 최대 초저온 복합물류센터 내년 착공

신항 배후단지, 2024년 완공…벨스타컨소시엄 5281억원 투자

수도권 냉동·냉장 물류 거점 도약…송도 바이오클러스터와 시너지 기대

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천 신항 배후단지(송도국제도시 10공구)에 들어설 국내 최대 규모의 초저온 복합물류센터 건립 공사가 내년 상반기 시작된다.

특히 이 사업은 글로벌 백신 생산 허브로 세계가 주목하고 있는 인천경제자유구역 송도국제도시 바이오클러스터와 시너지 효과가 기대된다.

인천경제자유구역청은 인천 신항 배후단지 1-1구역에 추진중인 초저온 복합물류센터 건립과 관련해 최근 경관·교통 심의를 거쳤으며, 건축 관련 인허가 등의 절차가 마무리되면 내년 상반기 착공할 예정이라고 22일 밝혔다.

이 사업은 미국 뉴욕에 본사를 둔 EMP벨스타와 한국가스공사·한국가스기술공사·한국초저온 등으로 구성된 '벨스타 슈퍼프리즈 컨소시엄'이 2024년까지 총 5218억원을 투자해 추진한다.

복합물류센터는 인근 한국가스공사 LNG 인수기지에서 발생하는 영하 162도의 초저온 냉열에너지를 활용해 연간 29만t의 냉동·냉장 화물을 처리할 계획이다.

이 시설은 타 지역에 비해 부족한 인천지역의 냉동·냉장 센터의 인프라 확충에 크게 기여, 수도권에 수요가 많은 냉동·냉장 물류의 거점이 될 것으로 기대된다.

벨스타 슈퍼프리즈 컨소시엄에 따르면 지난 2018년 경상도 지역이 전국 대비 45%에 달하는 358개의 충분한 냉동 냉장 시설을 보유하고 있는데 반해, 인천은 비교적 적은 27개의 냉동 냉장 시설 업체가 위치하고 ?75℃ 초저온 급속 동결 및 냉동 냉장 시설 규모도 크지 않은 것으로 나타났다.

또 2018년 기준 부산시가 동결 능력 측면에서 전국 기준 약 33%의 점유율을 보이고 있는 반면 인천은 약 3% 수준에 불과하다.

이와 함께 송도가 글로벌 백신 생산 허브로 도약하고 있는 가운데, 바이오 의약품이 ?75℃~-40℃의 초저온 보관시설을 필요로 한다는 점에서 초저온 복합물류센터와 바이오 연관 기업들 간 시너지가 기대되고 있다.

벨스타 슈퍼프리즈 컨소시엄 관계자는 "초저온 복합물류센터 건립 이후 2차 사업으로 인천신항 콜드체인 클러스터 입주 회사들을 위한 LNG 냉열 공급 뿐만 아니라 추가 콜드체인 인프라 확장을 검토하겠다"며 "복합물류센터를 장기적으로 중국·동남아를 겨냥한 아시아 콜드체인 허브로 육성할 계획"이라고 밝혔다.

