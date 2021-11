방탄소년단, 亞 가수 최초로 'AMA' 대상

[아시아경제 최동현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 3대 음악 시상식으로 꼽히는 '아메리칸 뮤직 어워즈'(American Music Awards·AMA)에서 대상에 해당하는 '아티스트 오브 더 이어'(Artist Of The Year)를 비롯해 3관왕을 차지했다.

방탄소년단은 21일(현지시간) 미국 로스앤젤레스 마이크로소프트 시어터에서 열린 2021 AMA에서 ‘아티스트 오브 더 이어’, ‘페이보릿 팝 듀오·그룹’(Favorite Pop Duo or Group), ‘페이보릿 팝송’(Favorite Pop Song) 등 3개 부문에서 수상했다.

한국인 가수는 물론 아시아 아티스트가 AMA에서 대상을 받은 것은 방탄소년단이 최초다. RM은 "이 어려운 시기에 많은 이들에게 우리의 긍정적인 에너지를 주고 싶었다"고 소감을 전했다.

방탄소년단은 올해 '버터'(Butter)로 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100'에서 총 10주 1위를 차지했다. 이 외에도 '퍼미션 투 댄스'(Permission To Dance)와 밴드 콜드플레이와 협업한 '마이 유니버스'로도 핫 100 1위에 올랐다.

방탄소년단은 이날 시상식에서 콜드플레이와 지난 9월 발매한 '마이 유니버스'(My Universe) 합동 무대를 선보였다.

AMA는 ‘그래미 어워즈’, ‘빌보드 뮤직 어워즈’ 등과 함께 미국 3대 대중음악 시상식으로 불린다.

