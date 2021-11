신용보증기금, 메타버스서 투자기업 설명회 개최

[아시아경제 송승섭 기자]신용보증기금은 메타버스 기반의 온라인 공간에서 ‘2021년 신보 투자기업 IR’을 개최했다고 22일 밝혔다.

지난 19일 열린 행사는 신보가 투자한 성장유망기업과 기관투자자와의 파트너십을 구축하고, 후속투자 유치를 지원하기 위해 마련됐다. 기업체 임직원과 기관투자자 및 대기업 관계자 등 100여명이 참석했다.

행사는 코로나19 확산 방지를 위해 메타버스 플랫폼에서 이뤄졌다. 신보가 유니콘 기업으로 발돋움할 가능성이 높다고 선정한 6개 혁신기업은 IR을 진행했다.

신보는 보증이용기업 중 성장가능성이 높지만 민간투자시장에서 자본조달이 원활하지 못한 창업초기 중소기업을 지원하고 있다. 주식이나 사채를 인수하는 보증연계투자를 진행하는 방식이다. 현재까지 총 501개 기업에 3781억원을 투자했고 334개 기업이 8381억원 규모의 후속투자를 유치했다.

신보 관계자는 “기술력과 사업성이 우수한 혁신중소기업이 성장하도록 투자의 마중물 역할을 하고 있다”며, “민간 자본 유치에 어려움을 겪는 혁신기업을 발굴하고 민간 자본이 기업의 성장을 이끄는 선순환 투자 생태계를 조성해 K-유니콘 기업 탄생에 최선을 다하겠다”라고 전했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr