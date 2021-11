쏘카, 신임 CTO에 류석문 라이엇게임즈 개발이사 영입

[아시아경제 부애리 기자] 차량 공유 플랫폼 쏘카가 류석문 전 라이엇게임즈코리아 개발이사를 최고기술책임자(CTO)로 영입했다고 22일 밝혔다.

류 CTO는 LG전자와 핸디소프트의 소프트웨어 개발자를 시작으로 NHN에서 지도지역서비스 개발랩장, 앤에이치엔 테크놀로지서비스 이사 등을 역임했다. 이후 라이엇게임즈코리아에서 기술이사로 재직하며 다양한 산업분야에의 소프트웨어 개발과 조직운영 등의 경험을 쌓았다.

류 CTO는 쏘카에서 다양한 기술을 서비스화해 사용자의 가치를 높이는 데 주력할 방침이다. 류 CTO는 "쏘카에서 빠르게 발전하는 모빌리티 분야에 참여할 수 있을 것으로 기대한다"며 "국내외 재능 있는 인재들이 쏘카에서 인류의 이동에 대한 근원적인 해결책을 제시하는 기술을 개발하고 이를 상용화할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

한펀 쏘카는 모빌리티 기술과 이용 데이터의 최적화를 통해 지난 3분기 차량 공유(카셰어링) 사업 매출 44% 성장하면서 흑자를 기록했다. 쏘카는 전국 110개 도시 4000개 쏘카존에서 1만7000대의 차량을 비대면 서비스 기반으로 운영하고 있다.

