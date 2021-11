이마트24, ‘샤또몽페라 로스트아크 와인’ 한정 판매

[아시아경제 임춘한 기자] 이마트24는 '샤또몽페라 로스트아크 와인’ 패키지를 4만5000세트 한정 판매한다고 22일 밝혔다.

이 와인은 인기게임 로스트아크의 3주년을 기념해 제작된 세계 최초의 게임 협업 와인이다. 2018년부터 유저들과 함께 해 온 시간의 의미를 담았고, 패키지에 함께 구성된 ‘슈피겔라우 비노비노 보르도 와인잔’에도 로스트아크의 로고가 각인돼있다.

로스트아크 와인 패키지 구매를 원하는 고객들은 이마트24 모바일 애플리케이션(앱) 예약구매를 통해 구매하고, 지정한 일자에 매장에서 수령할 수 있다. 예약 구매 고객을 대상으로 추첨을 통해 다양한 아이템 및 경품을 선물하는 이벤트도 진행된다.

이마트24 관계자는 "게임을 즐기는 고객의 니즈에 맞춰 고급스러운 이미지와 소장 욕구를 자극하는 희소성, 선물로도 호응을 얻을 수 있는 이번 와인 패키지를 한정판매 하게 됐다”며 "인기 게임과 협업한 와인을 한정판매 하는 등 시대가 변함에 따라 보수적인 이미지의 와인 업계에도 변화의 바람이 불고 있다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr