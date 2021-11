경기도, 관급공사 하도급 불공정행위 '여전'

[아시아경제(수원)=이영규 기자] #1 경기도 평택시가 발주한 330억원 규모의 A하수처리시설 건설공사를 수주한 대형 건설사인 ㄱ사는 하도급계약을 맺으면서 민원발생에 따라 소요되는 모든 비용은 '을'이 부담하도록 특약을 설정했다.

#2 또 다른 대형 건설사인 ㄴ사는 광주시에서 발주한 116억원 규모의 B시설 건립공사의 하도급계약을 내보내면서 '을'은 물가상승이나 돌관공사(장비와 인원을 집중적으로 투입해 조기 마무리하는 공사) 비용을 요구할 수 없도록 특약을 맺었다.

경기도 내 관급 발주공사에서 하도급 불공정 행위가 여전히 횡행하는 것으로 나타났다.

경기도는 지난 달 도 및 시군, 공공기관에서 2018년 7월 이후 발주한 196건의 관급공사에 대해 특정감사를 실시한 결과 총 297건의 하도급 불공정 행위를 적발했다고 22일 밝혔다.

감사결과 건설분야 불공정 관행 개선 노력에도 불구하고 현장설명서 등 변형된 형태의 부당특약에 따른 갑질행위가 여전한 것으로 확인됐다.

대표적인 사례를 보면 ▲수급인이 부담하여야 할 민원처리, 산업재해 등과 관련된 비용을 하수급인에게 전가시키는 부당특약을 설정(26건) ▲지연배상금률을 법정기준보다 높게 약정(137건) ▲하자담보책임기간 및 하자보수보증금률을 법정기준 이상으로 약정하는 행위(134건) 등이다.

도는 공공 발주기관의 담당자가 대형 건설사가 제출한 하도급계약 내용을 꼼꼼히 확인하지 않아서 비롯된 것으로 보고 하도급계약 검토업무를 소홀히 한 공사감독자 등에게 책임을 묻기로 했다.

또 감사결과 확인된 하도급계약 불공정 행위에 대해서는 개선처분을 내릴 예정이다.

김진효 도 감사총괄담당관은 "이번 특정감사가 코로나19로 어려움을 겪고 있는 영세 하도급업체에 조금이나마 힘이 됐으면 한다"면서 "앞으로 하도급 불공정 행위에 대한 감사를 정기적으로 실시해 사회적 약자를 보호하도록 노력하겠다"고 전했다.

