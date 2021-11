경기도소방학교 '공공 HRD 콘테스트' 2개 부문서 1위

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도소방학교가 지난 17~18일 이틀 간 충청북도 진천 국가공무원인재개발원에서 열린 '제39회 공공 HRD콘테스트 본선대회'에서 교수학습 분야와 연구개발 분야에서 모두 1위를 수상했다.

공공 HRD 콘테스트는 매년 국가공무원인재개발원이 주관해 교수학습 분야와 연구개발 분야로 나눠 공공기관 교육훈련기관에서 근무하는 교수와 행정요원을 발굴하는 대회다.

총 12팀이 참가한 이번 대회에서 경기도소방학교 이용구 교수는 '비상호흡법, 생각하며 호흡하라!'를 주제로 강연해 교수학습 분야에서 대통령상을 수상했다. 경기도소방학교는 이로써 지난해에 이어 2년 연속 교수학습 분야 대통령상을 수상하게 됐다.

10명이 참가한 연구개발 분야에서는 경기도소방학교 강석화 교수가 '가상현실(VR) 기반 소방교육훈련의 지휘역량 강화 영향요인 실증분석'을 주제로 한 연구논문을 발표, 1위(인사혁신처장상)에 올랐다.

경기도소방학교 이용구 교수는 "공공 HRD콘테스트 두 개 분야에서 모두 1위를 석권한 것은 경기도소방학교의 교육 운영 및 프로그램, 그리고 교수진의 우수성을 인정받은 것"이라며 "이번 수상을 계기로 더 연구하는 것은 물론 연구한 결과를 교육에 녹여낼 수 있는 교수가 되겠다"고 수상 소감을 전했다.

