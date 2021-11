文대통령 "아직 조마조마하지만 완전한 일상회복 이루겠다"

2021 대통령 국민과의 대화…"6개월 남았는데 아주 긴 기간이라고 생각"

[아시아경제 류정민 기자, 이지은 기자] 문재인 대통령은 21일 KBS 생중계로 진행된 '대통령 국민과의 대화, 일상으로'에서 코로나19와 관련해 "아직은 조마조마한 부분이 있지만 끝까지 단계적 일상회복을 진행해서 완전한 일상회복을 이루고 국정을 마무리할 수 있게 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

문 대통령은 "그동안 국민들이 오랫동안 코로나 때문에 고생을 하셨는데 단계적 회복으로 들어가게 돼서 기쁘다"고 말했다.

문 대통령은 "국민들의 일상, 민생경제, 소상공인 영업에서 활기가 느껴진다. 프로야구 경기를 많은 관객이 직접 볼 수 있게 돼서 얼마나 얼마나 좋나. 일상 회복이 된 덕분에 저도 국민과 소통할 기회를 갖지 못하다가 오늘 기회를 갖게 돼 기쁘다"고 말했다.

문 대통령은 "(임기는) 6개월 남았는데 아주 긴 기간이라고 생각한다. 매일이 위기관리 연속이라는 것을 생각하면 6개월은 짧은 기간이 아니다. 많은 일이 일어날 수 있는 기간이다. 마지막까지 긴장을 놓지 않고 초심을 잃지 않겠다"고 다짐했다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr이지은 기자 leezn@asiae.co.kr