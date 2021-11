바이든, 쿼드 정상회의 참석차 내년 봄 일본 방문할 듯

[아시아경제 조현의 기자] 조 바이든 미국 대통령이 이르면 내년 봄 취임 후 첫 일본 방문에 나설 것으로 보인다.

요미우리신문은 21일 미국, 일본, 호주, 인도 등 4개국이 참여하는 쿼드의 두 번째 대면 정상회의가 내년 일본에서 열린다며 이를 계기로 바이든 대통령의 취임 후 첫 방일이 성사될 전망이라고 보도했다.

앞서 커트 캠벨 백악관 국가안보회의(NSC) 인도태평양 조정관은 19일 싱크탱크인 미국평화연구소(USIP) 주최의 인도태평양 전략 관련 온라인 강연에서 내년 쿼드 회의를 일본이 주최하기로 합의했다고 밝혔다.

요미우리신문은 캠벨 조정관의 말을 전하면서 일본 정부가 이르면 내년 봄 쿼드 정상회의 개최를 목표로 하고 있다며 바이든 대통령이 이 회의 참석을 위해 방일할 것으로 예상했다.

중국을 견제하는 동맹체 성격을 띠는 쿼드는 지난 3월 첫 정상회의를 화상 방식으로 개최한 뒤 9월에 워싱턴DC에서 바이든 대통령 주도의 첫 대면 정상회의를 열었다.

일본 정상으로 퇴임 직전의 스가 요시히데(菅義偉) 전 총리가 참석했던 첫 대면 회의에서는 정상 간 회동을 정례화한다는 합의가 이뤄졌다. 그러나 다음 회의 개최 장소와 시기를 놓고는 구체적인 발표가 없었다.

이런 상황에서 일본 정부가 2차 쿼드 대면 정상회의를 이르면 내년 봄 주최하고 싶다는 의사를 다른 당사국에 타진했다는 일본 언론(교도통신)의 보도가 지난 12일 나왔고, 캠벨 조정관이 이를 공식 확인해 준 셈이 됐다.

다만 캠벨 조정관의 발언에 대해 기시다 후미오(岸田文雄) 총리는 20일 2차 쿼드 정상회의를 "언제 어디서 할지 아직 결론이 나지 않았다"면서 매년 개최한다는 방침에 따라 앞으로 구체화될 것이라고 말하는 데 그쳤다고 요미우리신문은 전했다.

바이든 대통령을 비롯한 쿼드 정상들이 중국에서 지리적으로 가까운 일본에서 모일 경우 중국 정부의 경계감이 커질 것이라는 관측이 나오고 있다.

마이니치신문은 내년에 일본에서 정상회의 외에 여러 레벨의 쿼드 관련 회의가 개최될 가능성이 있다고 전망했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr