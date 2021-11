[이사람]이승로 성북구청장 수능 전·후 청소년 유해환경 개선 캠페인 나서

성북구청과 성북서, 종암서 및 민간 청소년 선도·보호 단체(청소년지도협의회, 청소년육성회 성북 지구회, 청소년육성회 종암지구회) 합동으로 진행... ‘청소년 술·담배 판매금지’ 등 안내 스티커와 리플렛 배부 업소 내 방역수칙 준수 점검도

[아시아경제 박종일 기자] 성북구(구청장 이승로)가 지난 18일 수능이 끝난 후 우려되는 청소년 일탈행위를 예방하고 안전한 청소년 환경을 조성하기 위해 ‘청소년 유해환경 개선 민·관·경 합동 캠페인’을 실시했다.

이번 캠페인은 성북구청과 성북경찰서, 종암경찰서 및 민간 청소년 선도·보호 단체(청소년지도협의회, 청소년육성회 성북지구회, 청소년육성회 종암지구회)가 합동으로 진행됐다.

이날 50여명의 참가자가 각각 성신여대입구역, 안암역, 월곡역 등 인파가 몰리는 관내 대학가를 중심으로 청소년보호법 준수를 당부하는 가두 캠페인을 펼쳤다. 청소년 유해물품 판매 금지 업체 및 고용 금지 업체에 방문하여 ‘청소년 술·담배 판매금지’와 ‘19세미만 청소년 고용금지’ 스티커와 리플렛을 배부하고 업소 내 코로나19 방역수칙을 준수 여부도 점검했다.

이달 12일부터 구 권역별로 진행되는 수능·전 후 청소년 유해환경 캠페인은 성북구 내 18개 동 주민센터에서도 청소년지도협의회 및 주민단체와 연계, 연말까지 초·중·고 학교 주변, 번화가 일대 및 청소년 유해업소 밀집구역 등 청소년보호법 취약 지역을 집중적으로 지도·단속 캠페인을 전개할 예정이다.

이승로 성북구청장은 “민·관·경이 협력, 연말연시 증가하는 청소년보호법 위반 사례를 점검하고 유해환경으로부터 청소년을 안전하게 보호하는 환경을 조성하겠다”고 말했다.

