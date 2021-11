[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남에서 주차된 승용차를 들이받고 음주 측정을 거부한 주한미군이 경찰에 붙잡혔다.

20일 경찰에 따르면 서울 강남경찰서는 도로교통법 위반(음주측정 거부) 혐의로 주한미군 공군 하사 A씨를 검거했다.

A씨는 전날 오후 8시께 자신의 승용차로 강남구 신사동 가로수길 골목에 주차된 벤츠 승용차를 들이받고 경찰의 음주 측정에 응하지 않은 혐의를 받고 있다.

피해 차주의 신고를 받고 출동한 경찰은 300m가량을 추격한 끝에 A씨를 붙잡았고 음주 측정 요구에 불응하자 그를 현행범으로 체포했다.

경찰 관계자는 "A씨 신병을 미군 헌병대에 인계했다"고 했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr