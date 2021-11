美 연구진 "코로나 1호 환자는 中 우한 수산시장의 노점상"

확진자 19명 중 10명, 화난 수산물 시장과 연관

"살아있는 야생 동물시장이 팬데믹 기원"

[아시아경제 허미담 기자] 코로나19 최초 확진자가 중국 우한 지역의 한 수산물 시장 노점상이라는 연구 결과가 나왔다. 이는 당초 우한의 한 회계사가 최초 환자라고 밝힌 세계보건기구(WHO)의 조사 결과와 배치되는 것으로, 해당 수산물 시장이 코로나19의 발원지임을 시사한다.

지난 18일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT) 등 외신에 따르면 미국 애리조나대 진화생물학자인 마이클 워로비 박사는 2019년 12월 대유행 초기 상황을 재구성한 논문을 국제학술지 사이언스에 게재했다. 연구 결과는 유전자 데이터와 기존 논문, 언론 보도, 초기 환자들의 인터뷰 내용 등을 바탕으로 도출됐다.

논문에 따르면 초기 확진자 19명 중 10명은 중국 우한의 화난 수산물 도매시장에서 일했거나, 그곳을 방문했거나 또는 이런 이들과 접촉하는 등 해당 시장과 직·간접적으로 연결된 것으로 나타났다.

또 워로비 박사는 앞서 '코로나19 최초 환자'로 WHO 보고서에 기재된 우한의 회계사 천모씨가 코로나19 증상을 처음 보인 날이 당초 알려진 2019년 12월8일이 아닌 12월16일이라는 사실도 새롭게 밝혀냈다.

올해 초 현장을 방문한 WHO 조사팀은 현지 병원의 설명만 듣고 그가 12월8일 처음 증상을 보인 최초 코로나19 환자라고 판단한 것으로 알려졌다. 그동안 WHO는 화난시장을 방문하거나 야생동물을 접한 적이 없는 천 씨를 최초 환자로 판단한 탓에 이 시장이 코로나19의 발원지가 아닐 수 있다는 입장을 보였다.

그러나 이번 논문을 통해 당시 천 씨가 이를 뽑는 치과 수술을 받고 열이 나 항생제를 처방받은 사실이 확인됐다. 관련해 천 씨는 현지 매체와의 인터뷰에서 "12월16일에 열이 났고 가슴이 아팠다. 말만 해도 숨이 찼다"라고 증언하기도 했다.

워로비 박사의 논문에는 천 씨가 아니라 12월11일 증상이 발현된 웨이구이샨이라는 이름의 여성이 최초 환자라고 명시됐다.

화난시장의 수산물 노점상인 이 여성은 앞서 WSJ과의 인터뷰에서 12월10일부터 증상이 나타났다고 밝혔다. 이는 코로나19 대유행이 화난시장에서 시작됐으며, 바이러스에 감염된 야생동물에서 인간으로 전염이 이뤄졌을 가능성을 시사한다고 외신들은 분석했다.

워로비 박사 또한 화난시장에서 나온 초기 환자들이 대부분 너구리를 파는 구역을 방문했다는 사실을 언급하면서 "살아있는 야생동물 시장이 팬데믹의 기원이라는 강력한 증거"라고 말했다.

그러나 다른 과학자들은 이번 논문만으로 코로나19가 화난시장에서 맨 처음 시작됐다고 단정하기는 어렵다고 했다. 이들은 우한 바이러스연구소 유출 등 다른 가능성을 배제할 수 없다는 반응을 보였다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr