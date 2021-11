포린폴리시 "바이든-푸틴, 2차 정상회담 논의중"

[아시아경제 조유진 기자] 우크라이나 국경 인근의 러시아군 증강 움직임에 대한 우려가 커지고 있는 가운데 미국과 러시아가 2차 정상회담을 여는 방안을 논의 중이라는 외신 보도가 나왔다.

18일(현지시간) 미국 정치·외교전문지 포린폴리시(FP)는 드미트리 페스코프 러시아 대통령 대변인이 조 바이든 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 화상 회담 준비가 진행되고 있음을 확인했다고 전했다.

이번 회담이 성사되면 양국 정상은 지난 6월 스위스 제네바에서 열린 대면 회담에 이어 두 번째로 마주하게 된다. 정확한 2차 회담 날짜는 정해지지 않았다.

포린폴리시는 양국 안보사령탑인 제이크 설리번 미국 백악관 국가안보보좌관과 콜라이 파트루셰프 러시아 국가안보보좌관이 전날 정상회담 준비로 통화했다고 전했다.

페슈코프 대변인은 "이것은 모두 고위급 접촉을 위한 준비의 틀에서 진행됐다"고 말했다. 크렘린궁 고위 관계자는 두 사람이 우크라이나 문제와 사이버 보안, 벨로루시-폴란드 국경 문제 등의 현안에 대해 논의했다고 전했다.

미국 측은 이번 2차 정상회담 개최 여부에 대해 직접적인 언급을 피했다. 에밀리 혼 러시아 국가안보회의 대변인은 "설리번과 파트루셰프간 통화는 미러 관계에 대한 다양한 핵심 문제에 대해 논의했지만 회담 준비에 대해서는 언급하지 않았다"고 전했다.

이번 정상회담 준비는 미국 정부 내에서 우크라이나 국경에서 벌어지고 있는 러시아군의 이해할 수 없는 움직임에 대한 우려가 커지고 있는 상황에서 나왔다.

앞서 토니 블링컨 미국 국무장관은 러시아가 크림반도 합병으로 이어진 2014년 우크라이나 침공을 반복할 가능성에 대해 우려하고 있다고 밝혔고, 윌리엄 번스 중앙정보국(CIA) 국장은 이달 초 러시아를 방문해 미국이 러시아군 병력 증강을 예의 주시하고 있다고 경고했다.

정상회담이 열리면 바이든 대통령과 푸틴 대통령에게 직접 이 문제를 논의할 것으로 보인다. 바이든 행정부 초기 국가안보회의 러시아 선임국장을 지내 안드레아 켄들-테일러 '새로운 미국 안보 센터' 대서양 안보 프로그램 책임자는 "그런 논의는 최고위에서 다뤄져야 하고 푸틴 대통령이 직접 바이든 대통령에게서 들을 필요가 있다"며 정상회담에서 직접 메시지를 전달하면 푸틴 대통령도 약해 보이지 않으면서 노선을 바꿀 기회가 될 것이라고 말했다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr