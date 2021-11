경기도, 병상 부족 현실화…'배정 대기' 이틀 연속 200명 넘어

[아시아경제 임춘한 기자] 최근 단계적 일상회복(위드 코로나) 조치 시행 이후 수도권을 중심으로 확진자가 급증하면서 병상 배정을 기다리는 사람들의 수도 늘고 있다.

경기도에 따르면 19일 0시 기준 도내 병상 배정 대기자 수는 222명에 달하는 것으로 나타났다. 전날인 18일 0시 기준 병상 대기자 294명보다 72명 줄었지만 수도권에 확산세가 이어지면서 가용 병상이 부족해졌다.

지난 13일부터 이날까지 경기도에서 병상 배정까지 1일 이상 대기한 인원은 일별로 105명(13일)→161명→103명→111명→182명→294명→222명(19일)으로 집계됐다. 17일까지 100명대였던 병상 배정 대기자 수가 이틀 전부터 200명대로 증가한 것이다. 당일 오후 8시까지 병상 배정을 요청했지만 다음 날까지 배정받지 못한 경우 '1일차 이상 대기자'로 분류된다. 일선 시군들은 현 추세대로 확진자가 증가하고 병상 상황이 악화하면 비수도권으로 환자를 이송해야 하는 상황이 발생할 수 있다고 우려하고 있다.

일반과 중증 병상을 합친 도내 의료기관의 치료병상 가동률은 이날 0시 기준 80.7%로 전날(80.1%)보다 소폭 올랐다. 이 중 중증 병상은 총 263개 중 200개(가동률 76.1%)를 사용해 가용 병상은 63개가 남아 있다. 하지만 운영 인력이 부족해 중증환자 병상은 사실상 포화 상태다. 도는 정부의 병상 확보 행정명령에 따라 다음 달 3일까지 준중증과 중등증 환자 전담 병상 508개를 순차적으로 추가 확보할 방침이다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr