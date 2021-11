'디올' 가방 든 기괴한 눈빛의 여성 사진… 중국이 분노한 이유는?

"중국 여성 비하한 사진" 주장

[아시아경제 나예은 기자] 프랑스 명품 브랜드 디올이 최근 공개한 전시회의 한 사진이 중국 문화를 모욕했다는 이유로 중국에서 뭇매를 맞고 있다.

18일(현지시간) 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 등에 따르면 상하이 웨스트 번드 아트 센터(West Bund Art Center)에서 열린 레이디 디올(Lady Dior) 전시회에 아시아계 여성이 전통 의상을 입고 디올 가방을 든 사진이 전시됐다.

해당 사진에서 중국 청나라 전통 의상을 입고, 손톱 장식을 한 홑꺼풀의 아시아계 모델은 강렬한 눈빛을 하고 있다. 그의 손엔 명품백이 들려 있다.

사진이 공개되자 중국 관영매체들은 "디올이 중국 여성을 비하했다"며 즉각 반발했다.

중국여성연맹이 운영하는 중국여성신문은 "디올의 행동은 중국 문화를 왜곡하고 중국 여성을 못생겨 보이도록 하는 의도를 드러낸 것"이라며 "이 사진은 너무 나갔다"고 비판했다. 이어 "이번 디올의 유령 같은 사진은 대중들을 불편하게 할 뿐 아니라, 서양 브랜드들의 미학과 문화 속에 있는 '오만과 편견'을 읽을 수 있다"고 지적했다.

관영 베이징 데일리도 "이게 디올의 눈에 비친 아시아 여성의 모습인가"라는 제목의 기사로 비판에 가세했다.

문제가 된 사진은 중국의 유명 사진 작가 천 만(陳漫)의 작품으로, 그는 그간 패션 잡지 '보그' 등을 통해 주로 기괴한 눈빛, 음울한 표정과 청나라 복식을 선보여 왔다.

논란이 거세지자 디올 측은 전시회에서 해당 사진을 내렸고 SNS 계정에서도 사진을 삭제했다. 그러나 현재까지 사진과 관련한 사과나 해명은 없는 상태다.

한편 SCMP는 대부분 부정적인 여론이 높지만, 희고 고운 피부와 큰 눈을 선호하는 중국 내 '미인의 기준'을 벗어났다는 점에서 해당 사진을 호평하는 시각도 있다고 전했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr