드림씨아이에스 드림씨아이에스 223250 | 코스닥 증권정보 현재가 11,050 전일대비 450 등락률 +4.25% 거래량 69,070 전일가 10,600 2021.11.19 14:35 장중(20분지연) 는 21억2000만원 규모로 자사주취득을 결정했다고 19일 공시했다. 회사 측은 "주가안정과 주주가치 제고를 위한 것"이라고 말했다.

