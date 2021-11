[아시아경제 송승윤 기자] 음주 상태로 청와대 인근 도로에서 차를 몰다가 가로수를 들이받는 사고를 낸 남성이 경찰에 입건됐다.

19일 경찰에 따르면 이날 오전 11시 55분께 서울 종로구 청와대 연풍문 인근에서 50대 남성 A씨가 몰던 스포츠유틸리티차(SUV)가 가로수를 들이받는 사고가 발생했다.

A씨는 사고 당시 음주 상태였으며 현장에 출동한 경찰이 음주 측정을 한 결과 면허정지 수치가 나왔다. A씨는 크게 다친 곳은 없어 병원에 이송되지는 않았다. 다만 A씨가 들이받은 가로수와 주변 펜스가 일부 훼손된 것으로 알려졌다.

서울 종로경찰서는 A씨를 입건해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

