공항공사 갈라파고스 하늘길 연다

에콰도르 최대 휴양지 만타

공항 장기운영 계약 최종조율

중남미시장 진출 교두보 기대

[키토(에콰도르)=아시아경제 이동우 기자] 한국공항공사(KAC)가 에콰도르의 최대 항구·휴양도시 ‘만타’에서 공항 운영권 사업을 계약하기 위해 막판 협상에 돌입했다.

한국공항공사 협상단은 18일(현지시간) 에콰도르 정부와 만나 총 5400억원 규모의 만타공항 30년 장기 운영권 사업 계약의 세부사항을 조율했다. 운영권 계약을 완료하면 만타공항은 국내에서 14개 공항을 운영하는 공사의 15번째 공항이 될 전망이다.

공사는 이번 계약을 통해 이르면 2022년부터 2051년까지 만타공항의 여객터미널, 활주로 등 공항 모든 시설의 관리 및 운영을 맡을 계획이다. 공사는 이번 계약에서 만타공항의 지분 100%를 투자해 공항 운영에 따른 수익을 기대하고 있다.

공사는 만타공항 운영권 사업을 향후 본격적인 중남미 시장 진출을 위한 교두보로 삼는다는 구상이다. 코트라(KOTRA)에 따르면 에콰도르는 서쪽으로 남미 대륙의 시작 지점에 위치하고, 북쪽으로는 교통 허브인 미국 진출이 쉬우며 남쪽으로는 남미 대륙 국가를 향하고 있어 국제노선 개발에 용이하다.

특히 에콰도르 마나비 주의 주도에 위치한 만타공항은 세계문화유산인 갈라파고스 제도와 직선거리로 약 1000㎞ 이내에 위치해 있어 전 세계 관람객 유치에 유리하다.

공사는 에콰도르를 비롯한 중남미에서 콜롬비아 7개 공항 운영 컨설팅, 파라과이 항공전문 인력 양성사업 등을 통해 항공시장 내 입지를 꾸준히 확장할 방침이다. 앞서 2019년에는 페루 친체로 신공항 건설을 총괄하는 사업총괄관리(PMO) 사업을 국내 최초로 수주한 바 있다.

손창완 한국공항공사 사장은 "만타공항 운영권 사업을 수주하면 그동안 글로벌 공항 운영사들이 선점했던 중남미 공항 운영권 시장에 대한민국 기업이 최초로 진입하면서 K-공항을 세계로 실현해 나가는 데 앞장서게 될 것"이라고 말했다.

한편 공사가 주도하는 민관협력 컨소시엄 ‘팀코리아’는 19일(현지시간) 페루 쿠스코주 정부청사에서 친체로 신공항 건설사업 착공식을 개최한다. 페루 잉카 문명의 고대 유적지 마추픽추로 향하는 관문이 될 친체로 신공항 건설 프로젝트는 페루 정부가 약 7600억원을 들여 추진하는 사업이다.

총 4㎞ 길이의 활주로와 탑승구 13기의 터미널 1개동, 계류장 13개소를 지어 2025년까지 연간 최대 570만명이 이용하는 국제공항을 건설하는 것이 목표다. 팀코리아 컨소시엄은 이 신공항 건설 프로젝트에서 발주자인 페루 정부를 대신해 건설·시공사 선정과 공정 관리, 공항 시운전까지 사업 진행을 총괄하는 사업총괄관리 사업을 맡았다. 사업 규모는 약 350억원이다.

