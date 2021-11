조선대, 취업준비생 위한 '입사목표기업 분석 공모전' 성료

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 조선대학교 대학일자리센터는 'SAP 나의 목표 기업 완전 분석! 2021 입사 목표 기업분석 공모전'에 대한 시상식을 개최, 성황리에 마무리 했다고 19일 밝혔다.

기업분석 공모전 시상식은 입사 목표 기업분석을 주제로 기업(산업) 분석 및 취업전략 온라인 특강을 진행하는 등 선정기준에 따라 대상 1팀, 최우수상 2팀, 우수상 2팀, 장려상 6팀을 선정해 장학금을 지급했다.

이를 통해 학생들은 취업에 필요한 역량을 정리하고 취업 계획을 수립, 기업 및 산업분야 분석을 통해 조직이해도를 높여 자신이 희망하는 조직에 적합한 인재로 발돋움 할 것으로 기대되고 있다.

대상을 수상한 노시현(무역학과 4년)학생은 "기업분석 공모전을 계기로 입사를 목표로 하고 있는 한국투자증권에 대해서 심층적으로 분석하기 위해서 노력했다"며 "기업분석을 하면서 일반적으로 널리 알려진 정보보다 기업을 더 알아갈 수 있는 뜻깊었다"고 소감을 밝혔다.

윤오남 대학일자리센터장은 "조선대학교 대학일자리센터는 2015년부터 매년 입사 목표기업 분석 공모전을 운영해 재학생들이 실제로 취업에 도움이 되는 정보를 얻을 수 있도록 지속적으로 노력하고 있다"며 "자기주도적인 목표기업 분석을 통해 취업을 위해 필요한 역량을 정리하고 취업에 대해 적극적으로 계획을 수립하는 계기가 되었으면 한다"고 말했다.

