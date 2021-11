[아시아경제 이정윤 기자] 전자발찌를 훼손하고 여성 2명을 살해한 혐의로 구속기소된 강윤성(56)의 변호인이 사임계를 냈다.

19일 법조계에 따르면 강씨 측 변호사는 전날 서울동부지법 형사합의12부(부장판사 박상구)에 사임계를 제출했다.

앞서 강씨는 이달 2일 동부지법에 국민참여재판 의사확인서를 제출했다. 지난달 14일 첫 공판 당시 국민참여재판을 원치 않는다고 했던 기존 입장을 번복한 것이다. 이어 지난 9일 공판준비기일에서도 "공소장에 과장된 내용이 많다"며 "국민참여재판으로 정면 돌파하겠다"고 했다.

재판부는 다음 달 2일 강씨의 공판준비기일을 다시 열어 국민참여재판 적정 여부를 결정할 예정이다.

