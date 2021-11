[아시아경제 이정윤 기자] 서울의 한 놀이공원에서 휴대전화로 여성의 치마 속을 불법 촬영한 고등학생이 경찰에 검거됐다.

19일 경찰에 따르면 서울 송파경찰서는 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(카메라 이용 촬영) 위반 혐의로 A군을 입건해 조사 중이다.

A군은 전날 오후 5시 25분께 송파구 잠실동에 있는 놀이공원의 놀이기구에서 줄을 서던 중 앞에 있던 20대 여대생의 치마 속을 휴대전화로 불법 촬영한 혐의를 받고 있다. 주위에 있던 시민들이 이상한 낌새를 눈치채 직원을 불렀고 직원이 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

현장에 출동한 경찰은 관련 증거를 확보한 뒤 A군을 임의동행해 조사했고 A군은 경찰 조사에서 범행을 인정한 것으로 전해졌다.

