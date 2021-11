단계적 일상회복(위드 코로나) 조치로 소비심리 회복이 기대되는 가운데 19일 백화점 업계가 올해 마지막 정기 세일에 돌입했다. 이날 서울 중구 롯데백화점 본점에 정기세일을 알리는 안내문이 걸려 있다./김현민 기자 kimhyun81@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.