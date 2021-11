버킷스튜디오·인바이오젠, 책임경영 강화

[아시아경제 박형수 기자] 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 와 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,335 전일대비 530 등락률 +13.93% 거래량 6,499,995 전일가 3,805 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 비덴트 주식 300억 규모로 취득[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일인바이오젠, 300억원 유상증자…버킷스튜디오에 제3자배정 close 이 유상증자를 통해 경영권을 강화한다.

버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 는 타법인 증권취득자금 목적으로 최대주주인 이니셜1호투자조합을 대상으로 300억원 규모의 유상증자를 결정했다고 18일 공시했다. 이니셜1호투자조합은 이번 유증으로 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 신주 486만6180주를 취득할 예정이다.

인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,335 전일대비 530 등락률 +13.93% 거래량 6,499,995 전일가 3,805 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 비덴트 주식 300억 규모로 취득[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일인바이오젠, 300억원 유상증자…버킷스튜디오에 제3자배정 close 도 최대주주인 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 를 대상으로 약 300억원 규모의 유상증자를 결정했다. 총 931만6771주 신주가 발행되며 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 가 100% 인수한다. 증자 후 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,335 전일대비 530 등락률 +13.93% 거래량 6,499,995 전일가 3,805 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 비덴트 주식 300억 규모로 취득[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일인바이오젠, 300억원 유상증자…버킷스튜디오에 제3자배정 close 에 대한 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 지분율은 32.41%에서 41.49%로 높아진다.

지배구조상 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 최대주주는 이니셜1호투자조합이며, 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,335 전일대비 530 등락률 +13.93% 거래량 6,499,995 전일가 3,805 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 비덴트 주식 300억 규모로 취득[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일인바이오젠, 300억원 유상증자…버킷스튜디오에 제3자배정 close 의 최대주주는 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 다. 현재 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 와 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,335 전일대비 530 등락률 +13.93% 거래량 6,499,995 전일가 3,805 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 비덴트 주식 300억 규모로 취득[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일인바이오젠, 300억원 유상증자…버킷스튜디오에 제3자배정 close 의 강지연 대표는 이니셜1호 투자조합 대표 자리에도 겸임하고 있다. 강지연 대표를 최정점으로 이니셜1호투자조합→ 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close → 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,335 전일대비 530 등락률 +13.93% 거래량 6,499,995 전일가 3,805 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 비덴트 주식 300억 규모로 취득[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일인바이오젠, 300억원 유상증자…버킷스튜디오에 제3자배정 close →비덴트→빗썸까지 연결된 구조다.

홍보실장 김성권 이사는 "강지연 대표는 이니셜1호투자조합과 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 를 통해 유상증자에 100% 참여하면서 본인이 이끄는 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 와 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,335 전일대비 530 등락률 +13.93% 거래량 6,499,995 전일가 3,805 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 비덴트 주식 300억 규모로 취득[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일인바이오젠, 300억원 유상증자…버킷스튜디오에 제3자배정 close 지분을 확대했다"며 "지배력 강화와 책임경영 체제를 공고히 하겠다는 의지가 담겨 있다"고 설명했다.

버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 는 최근 가상자산거래소 빗썸과 총 120억원을 출자해 메타버스·NFT·블록체인·라이브커머스를 결합한 '빗썸라이브'를 출범했다. 관련사업부가 교보타워사거리 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 신사옥에 모두 입주해 내년 정식 서비스 오픈을 앞두고 있다. 지난 3일 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 가 공시한 대규모 전환사채(CB) 발행에 기관투자가인 토러스투자자문(토러스1호조합)이 참여해 플랫폼 사업 성공 기대감이 커진 상황이다.

인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,335 전일대비 530 등락률 +13.93% 거래량 6,499,995 전일가 3,805 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 비덴트 주식 300억 규모로 취득[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일인바이오젠, 300억원 유상증자…버킷스튜디오에 제3자배정 close 은 국내 키오스크 사업 분야의 선두주자로 맘스터치·죠스떡볶이·CGV 등 다양한 프랜차이즈에 제품을 납품하며 경쟁력을 입증하고 있다. 전체 매출의 80% 이상을 차지하는 키오스크 사업서 국내 점유율 1등을 굳히고 있다.

회사 측은 "최대주주의 대규모 투자로 기업간 지배구조 안정성이 더욱 강화됐다"며 "이를 계기로 버킷스튜디오 버킷스튜디오 066410 | 코스닥 증권정보 현재가 7,780 전일대비 510 등락률 +7.02% 거래량 25,222,408 전일가 7,270 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-18일바닥권 포착 100만원만 묻어두세요, "제2의 쎄미시스코"제2의 오징어게임株, 또 크게 터집니다 close 는 빗썸라이브 신사업 추진에 더욱 적극 나서고 인바이오젠 인바이오젠 101140 | 코스피 증권정보 현재가 4,335 전일대비 530 등락률 +13.93% 거래량 6,499,995 전일가 3,805 2021.11.19 10:32 장중(20분지연) 관련기사 인바이오젠, 비덴트 주식 300억 규모로 취득[e공시 눈에 띄네] 코스피-18일인바이오젠, 300억원 유상증자…버킷스튜디오에 제3자배정 close 은 키오스크 사업에서 경쟁력을 강화할 계획"이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr