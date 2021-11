현대차, 광저우모터쇼서 '중국형 투싼 하이브리드' 첫 선

중국형 투싼 하이브리드, 투싼 N라인 중국 시장 첫 선…올해 연말 판매 개시

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차가 중국에서 열린 국제모터쇼에 참가해 친환경 SUV(스포츠유틸리티차량) 시장 공략에 나선다.

현대차는 19일 중국 광저우 수출입상품교역회전시관에서 개막한 '2021 광저우 국제모터쇼'에서 중국형 투싼 하이브리드와 역동적인 N 라인 전용 디자인이 더해진 중국형 투싼 N라인을 최초로 공개했다.

현대차가 이번 모터쇼에서 처음 선보인 중국형 투싼 하이브리드는 지난 4월 중국에서 출시한 신형 투싼 기본모델의 디자인을 계승한 친환경 파생 모델이다. 중국형 투싼 하이브리드에는 연비 경쟁력이 대폭 개선된 2.0 GDI하이브리드 엔진과 하이브리드 전용 6단 A/T가 탑재됐다,

현대차는 중국형 투싼 하이브리드와 함께 고성능 N의 디자인 감성을 기반으로 제작된 중국형 투싼 N라인을 공개해 많은 관심을 받았다. 중국형 투싼 N 라인은 기본 모델에 전용 프런트 범버, 휠, 머플러 등이 적용됐다. 내장에는 스웨이드 가죽시트, 메탈 페달, 블랙 헤드라이닝 등이 탑재돼 스포티한 매력을 강화했다. 현대차는 투싼 하이브리드와 투싼 N 라인을 올해 말에 출시할 예정이다.

현대차는 이번 광저우 모터쇼에서 1400㎡(약 424평)의 전시공간을 마련하고 팰리세이드, 아반떼 스페셜 에디션 다크 나이트 등을 포함한 총 13대의 차량을 공개했다. 친환경차량 존에는 아이오닉 5와 중국형 넥쏘를 전시해 글로벌 전동화 선도 기업으로서 자신감을 드러냈다.

이와 함께 친환경 전동화 전략과 스마트 모빌리티 기술을 기반으로 세계 최대 전기차 시장인 중국에서 입지를 강화하고자 하는 의지도 적극 표명했다.

인용일 현대차그룹 중국 유한공사(HMGC) 브랜드마케팅실장은 "중국 정부의 2060 탄소중립 정책 기조에 발맞춰 현대차그룹도 탄소 배출을 줄이는데 기여하고 중국 내 친환경 시장에서의 입지를 다져나갈 예정이다"고 밝혔다.

왕철 현대차 중국 합작법인 베이징현대 판매본부 부장은 "현대자동차와 베이징현대는 향후 친환경차 모델 라인업을 지속 확대하는 한편 고성능 모델까지 더해 중국 SUV 시장에 새로운 바람을 일으키겠다"고 강조했다.

왕 부장은 "중국 연태 종합기술연구소를 주축으로 최근 개소한 상해 중국선행디지털연구소와 귀주성 글로벌 빅데이터 센터를 통해 중국 시장에서 선도적 기술력을 선보일 것"이라며 "베이징현대는 친환경 기술, 스마트 커넥티비티, 능동 안전기술 등을 토대로 브랜드 경쟁력을 지속 강화해 나가겠다"고 말했다.

