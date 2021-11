신한 '마이카', 카뮤니티 개설…"車콘텐츠 소통 강화"

고객이 직접 자동차 콘텐츠 개발·업로드해 소통하는 게시판 기능 추가

인증 중고차 서비스 도입

[아시아경제 기하영 기자]신한카드는 자동차 금융 종합 플랫폼 '신한 마이카'를 업그레이드해 고객이 직접 자동차 관련 콘텐츠를 만들고 소통하는 '카뮤니티'를 개설하고 '인증중고차 서비스'를 론칭한다고 19일 밝혔다.

카뮤니티는 고객이 직접 자동차 관련 정보를 모아 콘텐츠로 생산하고 게시판 업로드를 통해 쌍방향으로 소통할 수 있는 게시판이다. '속닥속닥', '마이카리뷰', '마이카뉴스', '매거진' 등 총 4개의 항목으로 구성됐다.

속닥속닥에서는 차량 시승후기, 차량 옵션 등 비교적 가벼운 내용을 공유하는 '이야기할카'와 차량 구매고민, 수리 등 차량 관련 심도 깊은 이야기를 전달하는 '고민할카'를 통해 콘텐츠를 업로드 할 수 있다.

마이카 뉴스는 자동차 관련 뉴스와 각종 컬럼을 신속하게 공유한다. 매거진에서는 슈퍼카, 올드카, 친환경 차량 등 차량 범주 별로 생성된 게시판을 통해 전문적 차량 지식을 확인할 수 있고, '달려볼카'에서 드라이브 코스 등 여행, 일상 생활과 관련한 다양한 정보를 얻을 수 있다.

카뮤니티 활동 빈도에 따른 마이신한포인트도 지급한다. 4개 영역 어디서든 게시글과 댓글을 작성하면 각각 100 마이신한포인트와 1 마이신한포인트를 지급한다. 게시글, 댓글(동일 게시글에 대한 댓글은 최초 1회만 지급) 모두 하루 최대 5건까지다.

오는 30일까지 인기글 작성 등 게시판 우수 활동 고객에게 최대 30만 마이신한포인트를 제공하고 게시물에 '좋아요' 버튼을 많이 누른 고객 30명에게 5만 마이신한포인트를 제공하는 이벤트도 진행한다.

신한카드는 카뮤니티 개설과 함께 믿을 수 있는 중고차를 원하는 고객들을 위해 '인증중고차' 서비스도 선보인다. 인증중고차에서는 3년 미만, 무사고 반납 차량과 제휴 운영사인 오토핸즈가 보유한 고품질의 책임중고차 및 BMW 인증중고차까지 신뢰도 높은 매물을 확인할 수 있다.

내년 1월 31일까지 인증중고차를 구매하는 고객 중에서 신한 마이카의 중고차 할부 프로그램을 처음으로 사용하는 고객에게 대출금액의 1%를 마이신한포인트로 지급하는 이벤트도 진행한다.

이외에도 전기차 보급이 확산함에 따라 실시간으로 충전 가능한 충전소를 알려주는 '관심충전소 전기차' 조회, 단기렌터카 가격 비교 업체 '카모아' 렌터카 5% 할인, 자동차 수리 견적 비교 서비스 등 다양한 자동차 관리 제휴 서비스도 제공한다.

신한카드는 내년 1월 31일까지 렌터카 및 자동차 수리 견적 비교 서비스를 이용하는 고객 중에서 추첨을 통해 최대 10만 마이신한포인트 등을 지급하는 경품 추첨 이벤트를 포함해 다양한 이벤트도 진행한다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr