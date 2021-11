대출금리 급등에도 개입 없다던 금융당국, 결국 은행들 긴급소집

금감원, 내일 오후 3시 주요 은행 여신담당 부행장 소집

[아시아경제 김진호 기자] 대출금리 급등에도 불구하고 '개입은 없다'던 금융당국이 결국 은행들을 긴급 소집한다. 대출금리 산정체계를 살펴보고 필요시 이를 뜯어고치겠다는 것이다. 서민 이자부담 급증에도 '뒷짐'만 지고 있다는 여론의 비판을 의식한 조치로 풀이된다.

금융감독원은 내일 오후 3시 수석부원장 주재로 주요 시중은행 여신담당 부행장과 간담회를 열어 대출금리 산정체계 운영을 점검한다고 18일 밝혔다. 이날 회의에는 KB국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행, NH농협은행, IBK기업은행, SC제일은행, 씨티은행 등 8개 은행의 여신담당 부행장과 은행연합회 상무 등이 참석한다.

최근 신용팽창에서 신용위축 국면으로 전환되는 과정에서 나타나는 금리상승 추세에 대한 우려를 감안해 이를 점검하고 필요하다면 개선을 추진하기 위함이다. 최근 시장금리가 빠르게 뛰며 주택담보대출 금리는 연 5% 돌파를 목전에 뒀고 전세대출과 신용대출 역시 1년새 1%포인트 이상 금리가 급등한 상황이다.

이에 따라 금감원은 내일 간담회서 은행의 대출금리 산정체계의 투명성과 합리적 운영을 강조할 것으로 보인다. 가계대출 조이기 후폭풍에 따른 은행의 우대금리 폐지 등이 적절했는지 여부를 살피겠다는 것이다. 또한 금리상승기에 금융소비자의 금리부담이 조금이라도 줄어들 수 있도록 금리인하요구권을 활성화하는 방안도 함께 논의할 방침이다.

