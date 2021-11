與 "국민의힘, 진중권 받아줘라" vs. 진중권 "난 노무현이 불러도 안가"

진중권 "몇 달 전 이재명 문자 왔지만 무시"

[아시아경제 나예은 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보 측이 진중권 전 동양대 교수를 향해 "국민의힘에 열심히 구직활동을 하는 모양새"라고 비판하자, 진 전 교수는 "난 노무현(전 대통령)이 불러도 안 간 사람"이라고 반박했다.

진 전 교수는 18일 자신의 페이스북을 통해 "노무현이 불러도 안 간 사람인데..."라며 "그건 그렇고 몇 달 전에 이재명이 내게 문자를 보내온 적은 있지. 내가 그냥 씹어버렸지만. 이재명 캠프의 문제는 정치를 '구직활동'으로만 이해하는 자들로 구성됐다는 것"이라고 말했다.

이어 "너희들이 너저분하게 산다고 나까지도 그렇게 산다고 생각하지 마. 불쾌하니까. 윤석열 (국민의힘) 후보에게도 이미 '미안하지만 찍어드릴 수는 없다'고 직접 얘기한 바 있다"며 "좌파 곤조라는 게 있어서. 내가 찍은 사람이 대통령 된 적이 한번도 없다"고 했다.

진 전 교수는 "될 사람이 아니라 되어야 할 사람을 찍는다, 될 때까지 찍는다는 이 고상하고 위대한 신념을 앞으로도 계속 실천할 것"이라고 덧붙였다.

아울러 그는 또 다른 게시물에서 '실언 빼고 정무감각 채운 윤석열, 압축 성장으로 정치초보 끝내'라는 제목의 기사를 소개한 뒤 "외려 이재명 후보가 준비가 안 된 듯"이라면서 "캠프는 오합지졸 엉망진창이고, 후보는 패닉에 빠져 언론 탓이나 하고. 이제라도 후보를 교체하든지"라고 비판했다.

이어 "성남시장 시절의 버릇을 버리지 못하고 어영부영 대선에 나오다 보니 1일1실언에 1일1아수라"라며 "백브리핑도 못하는 후보는 처음"이라고도 지적했다.

한편 앞서 전용기 민주당 선거대책위원회 대변인은 이틀 연속 진 전 교수를 비판하는 서면 브리핑을 내 "국민의힘은 이제 진 전 교수를 받아주시라. 중립지대 평론가라고 이야기하는 것은 손바닥으로 하늘 가리는 행동"라고 말했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr