[아시아경제 임춘한 기자] BGF리테일이 미국 무인결제 기술 스타트업 '스탠다드 코그니션'에 123억원 규모의 지분 투자를 했다.

18일 BGF리테일 분기보고서에 따르면 스탠다드 코그니션 전환우선주 24만7838주를 122억7100만원에 취득했다. 이는 스탠다드 코그니션 지분의 0.97% 해당한다.

스탠다드 코그니션은 인공지능(AI) 기반의 컴퓨터 비전 솔루션을 통해 무인 매장에서 자동결제가 가능한 기술을 갖고 있다. 올해 소프트뱅크 비전펀드2로부터 1억5000만 달러의 시리즈C 투자를 유치했고, SK네트웍스도 2500만 달러를 투자했다.

BGF리테일 관계자는 “중장기적인 사업 연관성을 고려해 유망한 기술을 가진 해외기업에 선제적인 투자를 하는 개념”이라며 “추후 국내에 해당 기업의 기술을 도입할 수 있을지 여부에 대해 검토하고 있는 단계”라고 말했다.

