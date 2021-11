[포토] 방호복 입고 이동하는 환자와 의료진

18일 서울 은평구 서울시립서북병원에서 환자와 의료진이 방호복을 입고 이동하고 있다. 단계적 일상회복(위드 코로나) 시행 2주여만에 서울에서 코로나19 신규 확진자가 급증하면서 이날 현재 서울시 중증환자 전담 치료병상은 전체 345개 병상 중 279개 병상이 사용 중이며, 입원 가능한 병상은 66개 남아 있다./김현민 기자 kimhyun81@

