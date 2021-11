구인모 거창군수 “누구보다 빛날 여러분의 미래를 응원합니다”…수험생 격려

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 구인모 거창군수는 2022학년도 대학수학능력시험 날인 18일 관내 수능 시험장을 찾아 수험생들을 격려했다.

이른 아침 시험장을 찾은 구 군수는 거창대성고등학교, 거창중앙고등학교, 거창여자고등학교를 차례로 방문, 수험생들에게 따뜻한 격려의 메시지를 보냈다.

또한 거창교육지원청과 거창경찰서 등 관계기관과 협조체계를 구축해 수험생 감염병 관리 강화, 시험장 주변 방역, 교통 수송대책, 인근 지역 소음 차단 등 수험생들이 시험을 치르는 데 불편함이 없도록 적극적으로 지원했다.

코로나19 감염 차단을 위해 거창읍 여성의용소방대는 수험생들에게 수능 대박을 기원하는 응원 마스크를 전달했다.

구인모 군수는 “코로나19로 힘든 수험생활을 보낸다고 수고 많았다”며 “긴장하지 말고 평소처럼 갈고닦은 실력을 유감없이 발휘해 수능 대박을 기원하는 응원의 박수를 보낸다”고 말했다.

영남취재본부 최순경 기자