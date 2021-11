광양시, 찾아가는 홍보마케팅으로 관광객 유치 총력

순천, 여수 등 인근 지자체에서 발로 뛰는 이동형 관광안내소 운영



여행박람회 참가, SNS 이벤트 등 전방위 마케팅 전개

[아시아경제 호남취재본부 허선식 기자] 전남 광양관광이 위드 코로나 시행에 맞춰 관광시장 회복과 뉴노멀 관광생태계 조성을 위한 빠른 행보를 보이고 있다.

시는 (사)광양시관광협의회와 함께 순천, 여수 등 인근 지자체의 유동인구 밀집 장소에 이동형 관광안내소를 운영하는 등 발로 찾아가는 광양관광 홍보에 나섰다.

이동형 관광안내소는 광양의 관광 이미지를 랩핑한 차량으로 홍보영상을 상영할 수 있는 스크린과 각종 광고지를 비치할 수 있는 통합마케팅 홍보 수단이다.

시는 광양의 구경 구미를 경쾌한 랩과 트렌디한 이미지로 제작한 홍보영상을 상영하는 한편, 광양에 와야 할 10가지 이유, 코로나 시대 슬기로운 광양여행 등 홍보 리플릿을 배부했다.

감성 가득한 광양관광 슬로건과 BI를 담은 마스크, 물티슈 등도 좋은 반응을 얻으며 관광도시 이미지를 높였다.

시는 위드 코로나 시대 생태, 자연 등과 같은 대안관광이 부상하고, 최근 개방한 배알도 섬 정원, 별 헤는 다리 등이 주목받는 가운데 광양 고유의 콘텐츠를 내세운 홍보마케팅을 지속적으로 추진할 방침이다.

또한, 단거리 일상 관광을 선호하는 추세를 반영해 수도권 등 원거리 도시보다 인근 도시를 공략하는 한편, 배알도 등 관광객이 집중되고 있는 지역 내 대표 관광지에서도 현장 마케팅을 펼쳐 방문객들을 직접 만날 계획이다.

박순기 관광과장은 “앉아서 관광객이 오기만을 기다리는 시대는 지났다”며, “직접 현장으로 나가 잠재 관광객들을 만나 광양관광의 매력을 활발하게 알리겠다”고 말했다.

이어 “위드 코로나 맞춤형 관광코스를 지속해서 발굴해 개별, 소규모 등 새로운 여행 행태에도 대비하겠다”고 포부를 밝혔다.

한편, 시는 11월 18일부터 나흘간 개최되는 ‘2021 내나라여행박람회’에 참가해 위드 코로나 시대의 새로운 관광시장을 겨냥한 마케팅을 펼치고, 광양공식 인스타그램 SNS 이벤트 전개 등 전방위 홍보에 박차를 가하고 있다.

아시아경제 호남취재본부 허선식 기자 hss79@asiae.co.kr