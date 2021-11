[아시아경제 온라인이슈팀] 블랙핑크 제니가 남다른 분위기를 뽐냈다.

제니는 18일 개인 인스타그램에 “This photo makes me feel calm”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

바닥에 앉아 햇살을 받고 있는 제니는 마치 화보의 한 장면처럼 남다른 아우라를 뿜어내 감탄을 자아낸다.

제니는 최근 미국 로스앤젤레스에서 열린 '2021 LACMA 아트+필름 갈라'에 참석했다.

