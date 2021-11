친환경에너지 강화…SK에코플랜트, 삼강엠앤티 인수

해상풍역 핵심기자재 제조사

3246억 투입해 지분 취득

[아시아경제 김민영 기자] SK에코플랜트가 해상풍력발전업체인 삼강엠앤티를 인수하며 친환경 에너지 사업을 강화하고 나섰다.

SK에코플랜트는 17일 이사회 결의에 따라 삼강엠앤티의 경영권 확보를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 18일 밝혔다. 회사 측은 이번 계약으로 약 3426억원 규모의 자금을 투입해 삼강엠앤티의 지분 31.83%(1629만6413주)를 인수한다. 또한 삼강엠앤티가 발행하는 전환사채(CB)에도 약 1169억원(전환가능주식수 537만253주)을 투자한다.

1996년 설립된 삼강엠앤티는 해상풍력터빈 하부구조물 제작기업이다. 하부구조물은 풍력터빈을 지탱하는 해상풍력 발전의 핵심 기자재로, 해상의 극한 환경 조건을 20년 이상 견뎌야 하기 때문에 그만큼 높은 기술력과 안정성이 요구된다고 회사 측은 설명했다.

삼강엠앤티는 현재 대만이 주력 수출시장이며 글로벌 1위 해상풍력 개발사인 덴마크 오스테드를 비롯해 벨기에 얀데눌, 싱가포르 케펠 등 글로벌 고객사를 확보하고 있다.

SK에코플랜트는 이번 계약을 통해 해상풍력 발전의 핵심인 하부구조물 제작 역량을 확보하고 늘어나는 동북아시아 수요에 대비해 생산량을 증설할 계획이다. SK에코플랜트는 2018년 울산 동남해안 해상풍력 발전사업(136㎿)을 통해 발전 허가를 취득, 해상풍력 발전시장에 진출했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr